Antalya’daki tekne kazasında adliyeye sevk edilen ATSO Başkanı Bahar’ın arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldı
ATSO ve Antalya OSB Başkanı iş insanı Ali Bahar’ın tekne kazasında hayatını kaybetmesinden sonra gözaltına alınan iş insanı arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya’nın Kemer ilçesinde dün meydana gelen olayda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, kendisine ait "Alber" isimli tekne limana yanaştığı esnada tekneden düşen minderi almak için teknenin arka kısmına yöneldi.
Tekneyi kullanan M. S. Ç. minderin alınması için manevra yaptığı sırada Bahar, dengesini kaybedip denize düştü ve motor pervanesinin arasında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Vücudunda ağır kesi ve yaralar oluşan Bahar ambulansla Kemer’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Ali Bahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası M. S. Ç. sabahın erken saatlerinde Kemer Adliyesi’ne getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri aynı zamanda denize düşen minderi de getirerek savcılığa teslim etti. M.S.Ç’nin nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
M. S. Ç. “Can dostumu, arkadaşımı kaybettim, acımız büyük, başka bir şey söylemek istemiyorum” diye konuştu.
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