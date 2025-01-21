Anbean kaydedildi: Adliye çıkışı birbirlerine girdiler!

Diyarbakır’da adliye çıkışı iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı. Kavga, motosikletli Yunus polislerinin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Anbean kaydedildi: Adliye çıkışı birbirlerine girdiler!
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DHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:24

Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi'ndeki mahkemede görülen dava sonrası, davalı iki grup çıkışta karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adliye önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.


Etiketler: #Adliye #diyarbakır #kavga #yumruk

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