Anbean kaydedildi: Adliye çıkışı birbirlerine girdiler!
Diyarbakır’da adliye çıkışı iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı. Kavga, motosikletli Yunus polislerinin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.
Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi'ndeki mahkemede görülen dava sonrası, davalı iki grup çıkışta karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adliye önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.
Etiketler: #Adliye #diyarbakır #kavga #yumruk
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