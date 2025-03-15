Anbean kaydedildi: Akaryakıt istasyonunda müşteri ile görevli birbirine girdi!

Bursa'daki akaryakıt istasyonunda çalışan görevli ile araç sahibi arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarafları, çalışanlar ayırdı.

Anbean kaydedildi: Akaryakıt istasyonunda müşteri ile görevli birbirine girdi!
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 14:33

Osmangazi ilçesinde Mudanya Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonunda yumruklu bir kavga yaşandı.

İddiaya göre; akaryakıt almak isteyen araç sahibi ile istasyonda çalışan görevli arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların tekme ve yumrukla birbirlerine vurduğu kavga, diğer çalışanlar ve çevredekiler tarafından güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan arbede, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 


Etiketler: #kavga #yumruk #Bursa #akaryakıt istasyonu

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