Eyüpsultan'da sokak ortasında vahşet: Yaşlı adama yumruk attı!

Eyüpsultan'da yolda ilerleyen sürücü, sokak girişinde otomobiliyle bir anda durdu. O sırada yolda yürüyen yaşlı adamla sürücü arasında tartışma başladı. Sürücünün sokak ortasında yumruk attığı yaşlı adam yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eyüpsultan'da sokak ortasında vahşet: Yaşlı adama yumruk attı!
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DHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:00

Akşemsettin Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında yolda ilerleyen otomobil sürücüsü sokağın başında bir anda durdu.

YAŞLI ADAMA BİR ANDA YUMRUK ATTI

Otomobilden inen sürücü yoldan geçen yaşlı adamla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından sürücü yaşlı adama yumruk attı. Yumruğun etkisiyle yaşlı adam yere düştü.

Bu sırada otomobilden çıkan kadın ise, yaşlı adamın yardımına koştu. Kadını zorla otomobile bindiren sürücü bir süre sonra kendisi de araca geçti.

Sürücünün yaşlı adama yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 


Etiketler: #eyüpsultan

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