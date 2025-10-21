Anbean kaydedildi... Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 10:33:00
Adana'da, akaryakıt istasyonunun marketine giren 2 şüpheli, kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasadaki paraları çalıp kaçtı. Şüpheliler soygunun ardından marketten ayrılırken raflardaki çikolatayı da çaldı. Soygun anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda saat 02.00 sıralarında bir soygun meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; başlarında kask bulunan 2 kişi, istasyonun marketine girdi. Şüphelilerden biri kasiyeri tabancayla tehdit edip, paraları istedi. Diğer şüpheli ise paraları alıp, elindeki poşete koydu.

Şüpheliler soygunun ardından marketten ayrılırken raflardaki çikolatayı da çaldı. İstasyon yetkililerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

