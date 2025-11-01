Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anbean kaydedildi: Berber çıkışı husumetlisine kurşun yağdırdı!

Anbean kaydedildi: Berber çıkışı husumetlisine kurşun yağdırdı!

1.11.2025 13:23:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Anbean kaydedildi: Berber çıkışı husumetlisine kurşun yağdırdı!

Ankara'da Yakup Polat'ın, berber dükkanında buluştuğu husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ana ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Keçiören ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'ndeki Bağlum Caddesi'nde dün sabah meydana gelen olayda; Yakup Polat (29), konuşmak için berberde buluştuğu ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yakup Polat, berber dükkanının önünde tabancayla vuruldu. Yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde dükkandan çıkıp kaldırımda yürüyen Yakup Polat'a arkadan yaklaşan şüphelinin ateş etmesi ve Polat'ın yere yığıldığı anlar yer aldı.

İlgili Konular: #Ankara #silahlı saldırı #berber

İlgili Haberler

Bursa'da tekel bayiine silahlı saldırı!
Bursa'da tekel bayiine silahlı saldırı! İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayiine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çay ocağına silahlı saldırı düzenlemişti: 20 yaşındaki şüpheli tutuklandı!
Çay ocağına silahlı saldırı düzenlemişti: 20 yaşındaki şüpheli tutuklandı! Adana'da çay ocağına silahlı saldırı düzenleyip, yakınındaki polis aracına da zarar veren Baran Özcan (20), tutuklandı.
Dinlenme tesisinde silahlı saldırı... İYİ Partili başkanın oğlu öldürüldü!
Dinlenme tesisinde silahlı saldırı... İYİ Partili başkanın oğlu öldürüldü! Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yemek yedikleri restoranda S.C.'nin tabancayla ateş açtığı İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak hayatını kaybetti, yanındaki H.Y. ise ağır yaralandı.