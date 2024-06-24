Anbean kaydedildi... Beyoğlu’nda kahve sırası kavgası!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:37

Güncelleme: 24.06.2024 - 15:40

Olay, geçen perşembe günü akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’nde bir AVM’deki kahvecide meydana geldi. İddiaya göre, sipariş ettikleri kahveyi almak için sırada bekleyen iki kız kardeş A.A. ile N.A., kendilerinden sonra gelen Ç.H isimli kadının siparişinin daha erken verilmesi üzerine çalışana tepki gösterdi.

Bunun üzerine Ç.H.'nin kız kardeşlerin tepkisine karşılık vermesiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ç.H., kız kardeşlerden birini ittirdi. Diğer müşterilerin araya girmesiyle sakinleşen Ç.H., kahvesini aralarak uzaklaştı.

Kısa süre sonra bilinmeyen nedenle geri dönen Ç.H. isimli kadın, bu kez tartıştığı diğer kız kardeşe saldırdı. Çıkan kavgada Ç.H., kız kardeşlerden birinin saçından tutup çekti. Yurttaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerin ardından kavgaya karışan 3 kadın, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Görüntülerde, Ç.H.'nin iki kız kardeş ile tartışıp ayrıldığı, daha sonra hızla gelerek saldırdığı, o esnada orada bulunan diğer müşterilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.