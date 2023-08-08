Yer Esenyurt... 'Silahlı, sopalı, döner bıçaklı' kavga

Esenyurt’ta sokakta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çocukların ailelerinin de dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:35
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında sokakta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı.

Kavgaya çocukların ailelerinin de dahil olmasıyla yaşanan olay kısa sürede büyüdü.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Taraflar birbirlerine tabanca, döner bıçağı ve sopalarla saldırdı. Kavgada iki kişi döner bıçağı ile boyun bölgesinden bir kişi ise tabanca ile yaralandı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

ABLUKA ALTINA ALINDI

Yaşanan kavga sonrasında tarafların öfkesi son bulmazken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevik kuvvet polisleri ve özel hareket ekipleri sokağı abluka altına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.


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