Anbean kaydedildi... Esenyurt’ta mahalle savaş alanına döndü!
Esenyurt’ta yol verme tartışması nedeniyle başlayan kavgada mahalle bir anda karıştı. Sopaların havada uçuştuğu kavgada pompalı tüfekle ateş edildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Yol verme nedeniyle başlayan tartışma bir anda büyüdü.
Tarafların yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü.
Taraflar sopalarla birbirine saldırırken, bu sırada pompalı tüfekle ateş edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kavgada hafif yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.
Etiketler: #Esenyurt #kavga #pompalı tüfek
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