Anbean kaydedildi... Esenyurt’ta mahalle savaş alanına döndü!

Esenyurt’ta yol verme tartışması nedeniyle başlayan kavgada mahalle bir anda karıştı. Sopaların havada uçuştuğu kavgada pompalı tüfekle ateş edildi.

Anbean kaydedildi... Esenyurt’ta mahalle savaş alanına döndü!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:32

Edinilen bilgilere göre olay, Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Yol verme nedeniyle başlayan tartışma bir anda büyüdü.

Tarafların yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü.

Taraflar sopalarla birbirine saldırırken, bu sırada pompalı tüfekle ateş edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kavgada hafif yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.


Etiketler: #Esenyurt #kavga #pompalı tüfek

İlgili Haberler

Diyarbakır'da hareketli gece! Silahlı kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı!

Diyarbakır'da hareketli gece! Silahlı kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı!
Uşak'ta bıçaklı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var!

Uşak'ta bıçaklı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var!
Mardin’de arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı

Mardin’de arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler