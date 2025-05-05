Uşak'ta bıçaklı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var!
Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak'ta Tolga Babacan (26) ile B.A.T. (24) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Babacan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak kentteki özel bir hastaneye götürülen B.A.T. tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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