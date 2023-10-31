Anbean kaydedildi... İki grup tekme tokat birbirine girdi!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:43

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:58

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi Eskir Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün gece saat 23.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR!

Edinilen bilgiye göre; bir iş merkezi önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle, tartışma yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Taraflar, tekme, yumruk, sandalye ve çöp kovası ile birbirlerine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.