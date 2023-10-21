İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti... 1'i ağır 2 yaralı!

Uşak'ta iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda yaralanan 2 kişiden birinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

AA/İHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 08:26
İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti... 1'i ağır 2 yaralı!
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Uşak'ta Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı olayda K.Ç. (25) ile S.E. (27) yaralandı.  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Yaralılardan K.Ç. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.E. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. 

K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


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