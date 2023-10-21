İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti... 1'i ağır 2 yaralı!
Uşak'ta iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda yaralanan 2 kişiden birinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Uşak'ta Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı olayda K.Ç. (25) ile S.E. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR!
Yaralılardan K.Ç. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.E. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- Otoyolda büyük kaza
- Gram altında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Habertürk kameramanına 'coplu' müdahale
- Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
- Öğretim üyesine tutuklama kararı