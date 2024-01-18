Anbean kaydedildi: İstanbul’da tatlıcıda dehşet anları!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:09

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:34

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe semtinde geçen ay dehşet anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tatlıcıya Yasin A. (20) iki arkadaşıyla birlikte geldi. Alışveriş yapan Yasin A. ve arkadaşları ardından dışarıya çıktı. O sırada Yasin A., karşılaştığı Ersan A. ve Yüksel B. ile konuşmaya başladı. Bu sırada Yüksel B., Ersan A.’ya "Artistiklik yapma" diye bağırdı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlarını çeken Ersan A. ve Yüksel B., Yasin A. ile kavga etti. Kavgada silahını ateşleyen Ersan A. işyerini kurşunlarken, korkudan paniğe kapılan Yasin A. ve arkadaşları da sürünerek kendini içeriye attı.

KAMERALARA YANSIDI!

Olayın ardından elinde silahla içeriye giren Ersan A. ve Yüksel B., küfür ve hakaretler ederek tehditler savurdu. Yasin A. ve arkadaşlarının dehşeti yaşadığı o anlar ise, kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından Ersan A. ve Yüksel B., işyerinden çıkarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi ve bekçiler sevk edildi.

RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDILAR!

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olayı yaşayanların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların eşkallerinden kimlikleri tespit edildi. Ardından yakalama çalışmasına başlayan ekipler, Yeşilce Mahallesi’nde eşkale uyan iki şahsı durdurdu. Üst aramasını yapan bekçiler, Ersan A. ve Yüksel B.’nin üstünde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Kelepçelenerek gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Ersan A.’nın 6, Yüksel B.’nin ise 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs, “kasten yaralamaya teşebbüs”, “mala zarar verme”, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasin A.’nın da 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.