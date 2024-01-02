Düzce'de dehşet anları: Tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı!

Düzce'de alkollü olduğu belirtilen E.Ü. (35), bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açıp, içerideki içki şişelerini kırdı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli, sorgusunda olayı hatırlamadığını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:25
Düzce'de dehşet anları: Tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı!
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Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Bahadır Yalçın Caddesi'nde, gece saatlerinde alkollü olduğu belirtilen E.Ü., bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açtı.

Bu sırada içeride bulunan 2 çalışan saklanırken, tüfekten çıkan saçmalar dükkanın duvarlarına ve camlara isabet etti. E.Ü. ardından dükkana girip, içerideki içki şişelerini kırdı. Tekrar dışarıya çıkan E.Ü., dükkana ateş açmaya devam etti.

POLİSLERİ TEHDİT EDİP KAÇTI

Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Bu sırada ateş açan E.Ü., polisleri tehdit edip kaçtı. Polisin kısa takibi sonrası yakalanan E.Ü., sorgusunda olayı hatırlamadığını, neden ateş açtığını bilmediğini söyledi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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