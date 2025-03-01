Anbean kaydedildi... Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga

Bartın'da bir kafede işyeri sahibi ile müşteri arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Anbean kaydedildi... Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga
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DHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 14:55

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemer Köprü Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi.

İşyeri sahibi Onur Ç. ile müşteri Berkay K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile ikili birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin araya girmesi ile son buldu.

Onur Ç.'nin şikayeti sonrası Berkay K. gözaltına alındı.


Etiketler: #Bartın #kafe #kavga

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