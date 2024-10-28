Anbean kaydedildi... Konya'da bebek balkondan düştü

Konya’nın Kulu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek misafirliğe gittikleri evin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Anbean kaydedildi... Konya'da bebek balkondan düştü
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:44

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 1,5 yaşındaki Y.N. ailesi ile birlikte misafirliğe gitti.

Y.N. evdeki çocuklarla birlikte balkonda oynadığı sırada aşağıya oyuncak ayı düştü. Oyuncak ayının aşağıda bulunan bakkalın tentesine çarpıp düşmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Oyuncak ayının düşmesinden kısa süre sonra ise Y.N. aşağıya sert zemine düştü.

Balkonda oynayan Y.N.’nin düşmesi de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Ses duyarak bebeğin düştüğünü fark eden aşağıdaki işyeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde ilk olarak oyuncak ayının aşağıya düşmesi, sonrasında bebeğin düşmesi ve çevredeki yurttaşların bebeğin yanına koşması yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #konya #bebek #Balkon

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