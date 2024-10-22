Anbean kaydedildi... Parkta korkutan yangın!

Antalya'da bir çocuk parkında çocukların atıkları tutuşturarak çıkardığı yangın, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Anbean kaydedildi... Parkta korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:11

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Konuksever Mahallesi 805 Sokak üzerinde bulunan Muratpaşa Belediyesi'ne ait İbrahim Tunç Çocuk Parkı'nda çıktı.

Parka gelen çocuklar, buradaki atıkları çakmakla tutuşturup yaktı.

Olayı gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine parka gelen itfaiye ekibi, parktaki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Ekipler, yangını kimin çıkardığını araştırıyor.

 

 


Etiketler: #Antalya #Yangın #park

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