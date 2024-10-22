Anbean kaydedildi... Parkta korkutan yangın!
Antalya'da bir çocuk parkında çocukların atıkları tutuşturarak çıkardığı yangın, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Konuksever Mahallesi 805 Sokak üzerinde bulunan Muratpaşa Belediyesi'ne ait İbrahim Tunç Çocuk Parkı'nda çıktı.
Parka gelen çocuklar, buradaki atıkları çakmakla tutuşturup yaktı.
Olayı gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine parka gelen itfaiye ekibi, parktaki yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Ekipler, yangını kimin çıkardığını araştırıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- Firari isim, Gülen'in son anlarını anlattı
- İlhan İrem'in Gülen'e yazdığı yazı gündemde
- 'Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun!'
- Kamer Genç'in 'Fethullah Gülen' konuşması gündem oldu
- 'Sayın Cumhurbaşkanımız bile çalışıyor'