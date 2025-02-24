Anbean kaydedildi... Şambrelle kayarken çukura uçtular

Bolu'da köylüler tarafından oluşturulan pistte şambrel ile kayan grup pistten çıkarak 3 metre derinlikteki çukura uçtu.

Anbean kaydedildi... Şambrelle kayarken çukura uçtular
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:38

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Abant Milli Parkı yakınlarında bulunan Ömerler köyünde, şambrelle kaymak için bir grup tarafından pist oluşturdu.

Şambreller ile arka arkaya kayan grup, pisti çevreleyen kar duvarını parçalayıp, yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura uçtu.

O anlar cep telefonuyla görüntülenirken çukura düşenler çevredekiler tarafından kurtarıldı.

 


Etiketler: #bolu #kayak #Çukur

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