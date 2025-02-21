Anbean kaydedildi... Servis şoförlerinin sopalı kavgası!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:18

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:56

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisi Ceyhan istikametinde saat 08.00 sıralarında 2 servis şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoförler, araçlarından inerek tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Başka sürücüler de kavgaya dahil olunca trafik bir süre durdu.

Çevredekiler, o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Tarafların araçlarına binip bölgeden ayrılmasıyla da ulaşım yeniden trafiğe açıldı.