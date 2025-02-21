Anbean kaydedildi... Servis şoförlerinin sopalı kavgası!
Adana'da otoyolda servis şoförleri arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisi Ceyhan istikametinde saat 08.00 sıralarında 2 servis şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şoförler, araçlarından inerek tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Başka sürücüler de kavgaya dahil olunca trafik bir süre durdu.
Çevredekiler, o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son buldu.
Tarafların araçlarına binip bölgeden ayrılmasıyla da ulaşım yeniden trafiğe açıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- TOGG'u eleştiren teğmen ihraç edildi
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- İkinci domuz eti skandalı!
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Mehmet Ali Erbil'in acı günü!
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!