Anbean kaydedildi... Servis şoförlerinin sopalı kavgası!

Adana'da otoyolda servis şoförleri arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

Anbean kaydedildi... Servis şoförlerinin sopalı kavgası!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:18

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisi Ceyhan istikametinde saat 08.00 sıralarında 2 servis şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoförler, araçlarından inerek tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Başka sürücüler de kavgaya dahil olunca trafik bir süre durdu.

Çevredekiler, o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Tarafların araçlarına binip bölgeden ayrılmasıyla da ulaşım yeniden trafiğe açıldı.

 


Etiketler: #Adana #otoyol #kavga

İlgili Haberler

Görüntüler gündem olmuştu... Site toplantısındaki silahlı kavgada yeni gelişme: Şüpheli adliyeye sevk edildi

Görüntüler gündem olmuştu... Site toplantısındaki silahlı kavgada yeni gelişme: Şüpheli adliyeye sevk edildi
Ortalık bir anda karıştı... İstanbul'da yolcu servisinde 'bagaj' kavgası: 'Biz çalışanız hamal değiliz!'

Ortalık bir anda karıştı... İstanbul'da yolcu servisinde 'bagaj' kavgası: 'Biz çalışanız hamal değiliz!'
7 kişi yaralanmıştı... İzmir'deki pazarcı kavgasında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

7 kişi yaralanmıştı... İzmir'deki pazarcı kavgasında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler