Görüntüler gündem olmuştu... Site toplantısındaki silahlı kavgada yeni gelişme: Şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:58

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:24

Şaşırtan olay saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bulunan Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi.

Bir sitenin olağan toplantısı için site sakinleriyle site yönetimi okulun bahçesinde biraraya geldi. Toplantı sırasında F.K.(46) ile site yöneticisi C.K.(71) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli F.K., babası C.K. ile K.Ü.(45) ve M.T.'yi (33) silahla vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı, C.K., M.T. ve K.Ü. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan F.K. ise olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.