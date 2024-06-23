Anbean kaydedildi... Sultangazi'de satırlı bıçaklı kavga!

Sultangazi'de iki kişi arasında çıkan bıçak ve satırın kullanıldığı kavgada iki şüpheli gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:42
Abone Ol google-news

Olay, dün gece saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi, Ordu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi, Ordu Caddesi'nde bir araya geldi.

İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce taraflardan biri bıçak, diğeri ise satır çekti. Tarafların yakınları kavgaya müdahale etmek istese de şüpheliler izin vermedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki şüpheliyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.

O anlar çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Sultangazi haberleri satır haberleri satırlı saldırı haberleri bıçak haberleri bıçaklı kavga haberleri

İlgili Haberler

Bursa'da piknik alanında 'satırlı' masa kavgası!

Bursa'da piknik alanında 'satırlı' masa kavgası!
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı! Başparmağı koptu

Ankara’da taksiciye satırlı saldırı! Başparmağı koptu
Kahvehanede satırlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kahvehanede satırlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler