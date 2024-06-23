Anbean kaydedildi... Sultangazi'de satırlı bıçaklı kavga!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:42

Güncelleme: 23.06.2024 - 15:52

Olay, dün gece saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi, Ordu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi, Ordu Caddesi'nde bir araya geldi.

İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce taraflardan biri bıçak, diğeri ise satır çekti. Tarafların yakınları kavgaya müdahale etmek istese de şüpheliler izin vermedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki şüpheliyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.

O anlar çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.