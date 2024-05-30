Kahvehanede satırlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kahvehanede satırlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:47
Kahvehanede satırlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Hacıarmağan Mahallesi’nde bir kahvehanede bulunan H.T. aralarında mal paylaşımı yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen yakınının satırlı saldırısı sonucu boynundan yaralandı. Kahvehanede bulunan kişilerin engel olmaya çalışmasının ardından olayı ihbar etmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.T. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, satırlı saldırgan yakını D.A. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.


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