Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:32

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:32

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, kan donduran bir saldırının hedefi oldu. Peki, Andrea Minguzzi kimdir? İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu kim?

ANDREA MİNGUZZİ KİMDİR?

Andrea Minguzzi İstanbul'da ünlü bir İtalyan restoranın şefidir.

Andrea Minguzzi ve Yasemin Akıncılar'ın oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy bit pazarında, bıçaklı saldırıya uğradı.

Andrea Minguzzi yaşanan acı olaya dair yaptığı açıklamada "Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış. Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş. Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Doktorlarımız iyi ilgileniyorlar" diye konuştu. Oğlunun bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini anlatan ünlü şef, "Doktorlara ve dualara emanetiz" dedi.

ANDREA MİNGUZZİ'NİN OĞLU KİM?

İstanbul'da meydana gelen korkunç olayda 14 yaşındaki lise öğrencisi Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç hastanede yaşam mücadelesi veriyor.