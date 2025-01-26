Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener kimdir? Sedat Gülener neden tutuklandı?

Yayınlanma: 26.01.2025 - 23:54

Güncelleme: 26.01.2025 - 23:54

Bolu Grand Kartal Otel'de gerçekleşen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı. Tutuklanan 18 kişinin içinde yer alan Sedat Gülener'in kim olduğu, neden tutuklandığı ve Gülener'in Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın neyi olduğu araştırılıyor. Peki, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener kimdir? İşte ayrıntılar...

BOLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SEDAT GÜLENER KİMDİR?

AKP'li yönetim döneminde Bolu Belediyesi'nde çalışmaya başlayan Sedat Gülener 2021 Haziran ayında Destek Hizmetleri Müdürü oldu. Gülener, 2023 yılının Ocak ayında İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz'ın istifa etmesi ile belediye başkan yardımcısı olarak atandı.

SEDAT GÜLENER TANJU ÖZCAN'IN NEYİ OLUYOR?

Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğludur.

SEDAT GÜLENER NEDEN TUTUKLANDI?

21 Ocak'ta Kartalkaya'da gerçekleşen yangının ardından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan kişi sayısı 18'e yükseldi. 26 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar tutuklandı.