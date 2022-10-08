Cezalandırıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Cezalandırıcı filmin IMDb puanı kaç?
1993 yılında çekilmiş orijinal adı Demolition Man olan Cezalandırıcı filmi, tv ekranlarına gelen başarılı filmlerden biridir. Özellikle aksiyon ve fantastik yapımlar sevenler için Cezalandırıcı, izlenmesi gereken filmler listesinde yer alıyor. Peki, Cezalandırıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Cezalandırıcı filmin IMDb puanı kaç?
Warner Brothers yapımı olan fantastik içerikli aksiyon film Cezalandırıcı, TV ekranlarında kaçırılmaması gereken yapımlardan biridir. Yönetmenliğini Marco Brambilla'nın üstlendiği filmin başrollerinde Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock ve Nigel Hawthorne oynuyor. İşte, filmin ayrıntıları...
CEZALANDIRICI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bir suçlu, işlediği bir suçun cezası olarak dondurulur. Bir terörist olan bu kişi yani Simon, kamu karşısında birtakım suçlar işlemiştir. Kendisini yakalayan polis John Spartan maalesef ki bir planın içerisinde komplo altında kalır. Aynı durum kendisine de yaşatılır. Kendisi bir grup suçsuz sivili öldürmek ile suçlanır. Yıl 2032 olduğunda ise San Angeles’ta ki Los Angeles’ın o yıllardaki adıdır bu Simon bir hata sonucunda serbest kalır. Polis teşkilatı bu durum karşısında dehşete kapılarak Spartan’ı da uykusundan uyandırır ve yardımını istemek zorunda kalır. Lenina Huxley ile uyumsuz bir çift olarak olurlar. Spartan şehrin, yeraltında yaşayan evsiz isyancılarla dolu bir sahte cennet olduğunu zaman geçmeden anlayacaktır.
CEZALANDIRICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Sylvester Stallone - John Spartan
- Wesley Snipes - Simon Phoenix
- Sandra Bullock - Teğmen Lenina Huxley
- Nigel Hawthorne - Dr. Raymond Cocteau
- Benjamin Bratt - Alfredo Garcia
- Denis Leary - Edgar Friendly
- Rob Schneider - Erwin
- Jack Black - Wasteland Scrap
- Jesse Ventura - Cryocon Ally
- Bill Cobbs - Zachary Lamb
CEZALANDIRICI FİLMİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.7 olarak karşımıza çıkıyor.
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