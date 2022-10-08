Cezalandırıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Cezalandırıcı filmin IMDb puanı kaç?

08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:14

Warner Brothers yapımı olan fantastik içerikli aksiyon film Cezalandırıcı, TV ekranlarında kaçırılmaması gereken yapımlardan biridir. Yönetmenliğini Marco Brambilla'nın üstlendiği filmin başrollerinde Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock ve Nigel Hawthorne oynuyor. İşte, filmin ayrıntıları...

CEZALANDIRICI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir suçlu, işlediği bir suçun cezası olarak dondurulur. Bir terörist olan bu kişi yani Simon, kamu karşısında birtakım suçlar işlemiştir. Kendisini yakalayan polis John Spartan maalesef ki bir planın içerisinde komplo altında kalır. Aynı durum kendisine de yaşatılır. Kendisi bir grup suçsuz sivili öldürmek ile suçlanır. Yıl 2032 olduğunda ise San Angeles’ta ki Los Angeles’ın o yıllardaki adıdır bu Simon bir hata sonucunda serbest kalır. Polis teşkilatı bu durum karşısında dehşete kapılarak Spartan’ı da uykusundan uyandırır ve yardımını istemek zorunda kalır. Lenina Huxley ile uyumsuz bir çift olarak olurlar. Spartan şehrin, yeraltında yaşayan evsiz isyancılarla dolu bir sahte cennet olduğunu zaman geçmeden anlayacaktır.

CEZALANDIRICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone - John Spartan

Wesley Snipes - Simon Phoenix

Sandra Bullock - Teğmen Lenina Huxley

Nigel Hawthorne - Dr. Raymond Cocteau

Benjamin Bratt - Alfredo Garcia

Denis Leary - Edgar Friendly

Rob Schneider - Erwin

Jack Black - Wasteland Scrap

Jesse Ventura - Cryocon Ally

Bill Cobbs - Zachary Lamb

CEZALANDIRICI FİLMİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 6.7 olarak karşımıza çıkıyor.