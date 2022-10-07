"Kim Bu Aile?" filmi ne zaman vizyona girecek? "Kim Bu Aile?" filminin konusu ve oyuncuları kimlerdir?

07 Ekim 2022 Cuma, 19:27

Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve Altan Erkekli'nin başrollerinde oynadığı "Kim Bu Aile?", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"KİM BU AİLE?" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bedran Güzel'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı olan bir başkomiser ile operasyonda ona destek veren arkadaşları arasında geçen olaylar etrafında dönüyor.

"KİM BU AİLE?" FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

"Kim Bu Aile?" filmi 7 Ekim 2022'de vizyona girdi.