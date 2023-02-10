Mahsun Kırmızıgül'den 'deprem' paylaşımı: 'İnanın hayatımın tokadını yedim'

Depremlerin ardından afet bölgesine giden ünlü yönetmen, şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, "Beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:55
Mahsun Kırmızıgül'den 'deprem' paylaşımı: 'İnanın hayatımın tokadını yedim'
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Maraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te yıkıma neden olan depremin ardından afet bölgesine gitti.

“AHBAP İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ”

Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, "Afet bölgesindeyim. Burada herkes zor durumda. Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgesinde ben ve ekibim AHBAP Derneği ile koordineli çalışıyoruz. Yardım yapmak isteyen veya ihtiyaç listelerinde olan malzemeleri göndermek isteyenler bana ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

“HAYATIMIN TOKADINI YEDİM”

Adıyaman'da bulunan Kırmızıgül, "Adıyaman'da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektiğimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" dedi.


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