Ani ölümüyle bilim dünyasını yasa boğan Prof. Toprak toprağa verildi
Boğaziçi Üniversitesi (Emeritüs) öğretim üyesi tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak, dün son yolculuğuna uğurlandı. Toprak için Boğaziçi Üniversitesi’nde anma töreni düzenlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ve Atatürk Enstitüsü’nün kurucularından, Prof. Dr. Zafer Toprak (77) dün Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Ani ölümüyle bilim dünyasını yasa boğan Zafer Toprak için Zincirlikuyu Camii’ndeki cenaze töreni öncesinde Boğaziçi Üniversitesi’nde anma töreni düzenlendi. Meslektaşları adına törende konuşan Selçuk Esenbel, “Zafer Toprak, geç Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi alanındaki özgün, yenilikçi çığır açmış çalışmalarıyla ve Atatürk Enstitüsü’nün araştırma merkezi olarak geliştirilmesindeki büyük emeğiyle hatırlanacaktır” dedi.
Cumhuriyet tarihini yazdı Yirmi yıl birlikte çalıştığı yakın arkadaşı Şevket Pamuk ise “Son bir kaç yılda Cumhuriyetin tüm toplumsal, siyasi ve iktisadi tarihi üzerine hazırladığı dört büyük ciltlik çalışmasını yeni bitirdi” diyerek eserlerinin değerine dikkat çekti. Önceki rektörlerden Üstün Ergüder ve Ayşe Soysal üniversiteye katkılarını anlatarak her zaman fikirlerinden faydalandıklarını ifade ettiler. Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Ö. Alkan, kurucularından olduğu vakfı daima takip ve teşvik ettiğini vurguladı. Türk Tarih Vakfı Başkanı Birol Çetin ise iki yıldır büyük bir heyecanla çalıştıkları projelerinin adıyla sürdüreceğini söyledi.
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