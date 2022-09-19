TIR'da 88 kilogram eroin ele geçirildi, 'Happy birthday' yazısı dikkat çekti
Kocaeli Emniyeti'nin operasyonu ile TEM Otoyolu'nda durdurulan yabancı plakalı bir TIR'da, 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. TIR ve içerisindeki mallara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışmaları kapsamında Türkiye'ye İran'dan giriş yaptığı ve Avrupa'ya gittiği tespit edilen yabancı plakalı bir TIR, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durduruldu.
Çerez yüklü olan TIR'da narkotik köpeği Millow ile yapılan aramada, dorsenin ön kısmındaki özel bölmelerde zulalanmış, 167 paket halinde 88 kilo 300 gram eroin bulundu.
TIR'a ve içerisindeki malzemelere el konulurken, yabancı uyruklu sürücü F.P. gözaltına alındı.
'HAPPY BIRTHDAY' AYRINTISI
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bazılarının üzerinde 'Happy birthday' yazdığı belirlendi.
Polis, uyuşturucu maddelerin TIR'a nerede yüklendiği ve nereye teslim edileceğini belirlemek üzere çalışma başlattı.
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