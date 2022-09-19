TIR'da 88 kilogram eroin ele geçirildi, 'Happy birthday' yazısı dikkat çekti

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:31

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışmaları kapsamında Türkiye'ye İran'dan giriş yaptığı ve Avrupa'ya gittiği tespit edilen yabancı plakalı bir TIR, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durduruldu.

Çerez yüklü olan TIR'da narkotik köpeği Millow ile yapılan aramada, dorsenin ön kısmındaki özel bölmelerde zulalanmış, 167 paket halinde 88 kilo 300 gram eroin bulundu.

TIR'a ve içerisindeki malzemelere el konulurken, yabancı uyruklu sürücü F.P. gözaltına alındı.

'HAPPY BIRTHDAY' AYRINTISI

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bazılarının üzerinde 'Happy birthday' yazdığı belirlendi.

Polis, uyuşturucu maddelerin TIR'a nerede yüklendiği ve nereye teslim edileceğini belirlemek üzere çalışma başlattı.