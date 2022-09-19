TIR'ın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde TIR'ın çarptığı seyyar satıcı yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde E.B. yönetimindeki 27 AAJ 751 plakalı TIR, Çınarönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Damar'a (59) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Damar'ın aynı caddede seyyar satıcılık yaptığı öğrenildi.
Polis, TIR sürücüsü E.B.'yi gözaltına aldı.
Damar'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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