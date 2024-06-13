Anıl Aci'nin ölümüne neden olan kamyon şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası

Yayınlanma: 13.06.2024 - 19:20

Güncelleme: 13.06.2024 - 19:21

TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde 11 Mart pazartesi günü saat 16.00 sıralarında sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi.

Bu sırada aynı yöne ilerleyen, Sait İ.'nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci'ya çarptı. Kamyon, 100 metre ilerde dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Anıl Aci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan'da yaşanan kazada annesiyle ABD'ye kaçan T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Sait İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi. Bugün tekrar mahkemeye sevk edilen Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 YIL 6 YIL HAPİS CEZASI

Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili ise karar açıklandı. Silivri 5.Asliye Ceza Mahkemesi kamyon şoförü Sait İ.'nin 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca kamyon şoförünün ehliyetine 9 ay süreyle el konuldu.