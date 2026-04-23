Anıtkabir'de 23 Nisan töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl da katılmadı

23.04.2026 09:27:00
ANKA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu yıl da Anıtkabir’deki 23 Nisan programına katılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Yürüyüş, şiddetli yağmur altında yapıldı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Tekin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Mustafa Kemal Atatürk; milletimizin iradesinden doğan yüce Meclis'imizin açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurundayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle, nisan ayı boyunca Maarifin Kalbinde Çocuk temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir.

Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde, çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve bir şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."

DEVLET ERKANI ATA'NIN HUZURUNA YÜRÜDÜ 

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile beraberindeki heyet, büyük önder Atatürk'ün Anıtkabir'deki mozolesine çelenk bıraktı, ardından da İstiklal Marşı'nı okudu.

ERDOĞAN TÖRENE YİNE KATILMADI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, geçen 12 yıldaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı.

Numan Kurtulmuş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı: 'Sevgili çocuklar, bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Sevgili çocuklar, bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir. Fakat daha önemlisi, bugünden yarına geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecektir" ifadesini kullandı.
Bahçeli'den 23 Nisan mesajı: 'Hakimiyet çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.
Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı: 'Çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum’ Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından 23 Nisan’ı kutladı. İmamoğlu İBB Davası'nda yaptığı kutlamanın yapay zeka ile seslendirilmiş halini video olarak paylaştı.