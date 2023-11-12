Anıtkabir'de 'Andımız'ı okuyan çocuklara müdahale: 'Ne hakla… Siz kimsiniz?'

Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:37

Güncelleme: 12.11.2023 - 11:37

Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan yurttaşlar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirihatgahında anmak için Anıtkabir’e akın etti.

Anıtkabir’de bir görüntü sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerde öğrenci gruba Atatürk’ün huzurunda Andımız’ı okurken görevlilerce müdahale edildiği görüldü.

Yazar İzzet Çapa söz konusu görüntüleri Instagram hesabından yayınlayarak “Neden… Ne hakla… Siz kimsiniz de… Çocuklarımızın Ata’nın huzurunda Andımız’ı okumasına müdahale ettiniz…” diyerek tepki gösterdi.