Ankapark'la ilgili bilgilendirme kitapçığı online ortamda

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark ile ilgili bir kitapçık hazırladı. Yapım süreçlerinden mahkeme süreçlerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına kadar tüm süreci A’dan Z’ye anlatan kitapçık online formatta yayınlandı.

İHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:59
Ankapark'la ilgili bilgilendirme kitapçığı online ortamda
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü 3 yıllık hukuki mücadelenin ardından mahkeme kararıyla 18 Temmuz tarihinde devraldığı 801 milyon dolara mal olan Ankapark ile ilgili yurttaşları bilgilendirmek amacıyla resmi internet adresindeki 'İsraf Sayfası' bölümünde ‘Ankapark’ın Süreci’ isimli bir kitapçık yayınladı.

Kitapçıkta tema parkın açılmadan önceki sürecinden ihale sürecine, Büyükşehir Belediyesinin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına kadar tarihler ve görselleri kalem kalem paylaşıldı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfasındaki “İsraf Sayfası” bölümünden ‘Ankapark'ın Süreci’ isimli kitapçığa ulaşılabiliyor. 


Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark Kitap

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