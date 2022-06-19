Ankara adliyesinde açılması öngörülen Kuran kursu, HSK’ye taşındı

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

Avukat İsmail Çakmak, Ankara Adliyesi’nde açılması öngörülen ve tepki çeken yaz Kuran kursu nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyette bulundu.

Cumhuriyet; 17 Haziran’da, baroları ile Adalet Bakanlığı’nı karşı karşıya getiren, Ankara Adliyesi içinde açılması planlanan ve “çalışanları ayrıştıracağı ve fişleyeceği” gerekçesiyle tepkilere neden olan yaz Kuran’a yönelik suç duyurusuna, bir gün sonra takipsizlik kararı verildiğini gündeme getirdi. Tartışma, bu kez HSK’ye taşındı.

"LAİK DEVLETE TEHDİT"

Avukat İsmail Çakmak, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça’yı, “anayasayı ortadan kaldırmaya çalışmak”, “görevi kötüye kullanmak”, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçlarını işlediği gerekçesiyle HSK’ye şikâyet etti. Söz konusu kursun, “fişlenme-dışlanma korkusunu ve tehdidini beraberinde getirdiğini, kursun asıl amacının da bu olduğunu” kaydeden Çakmak, kurs duyurusunun “demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine ve devletin geleceğine yönelik vahim bir kalkışma ve tehdit olduğunu” vurguladı. Çakmak, “Bu eylem, vatandaşları fişleme sonucu doğuracaktır. Şikâyetlinin bu eylemi, şeriat devleti özlemcilerini cesaretlendirmiş, onlar açısından ön adımlarından biri olmuştur. Ayrımcılığı körüklemiştir. Anayasa çiğnenmiş, laiklik hiçe sayılmıştır” dedi.

"BAKANSIZ DEĞERLENDİRİLSİN"

Diyanet’in adliye içinde kurs açma yetkisinin, başsavcılığın da kursun reklamını yapmak gibi bir görevinin olmadığını belirten Çakmak, kursun, yargısal faaliyetleri kökten engelleyeceğini aktarırken, görevini yarıda bırakarak kursa gitmek isteyen olursa nasıl bir yol izleneceğini sordu. Çakmak, “Adalet dağıtmak, en kutsal görevdir. . Kursa katılanlar, imamın dediğine mi, müftünün dediğine mi yoksa kanunların dediğine mi uyacak?” sorusunu yöneltti. Çakmak, Başsavcı Akça’nın söz konusu eylemleri Adalet Bakanı’nın bilgisi ve izni dışında gerçekleştirmiş olamayacağı nedeniyle şikayetin, bakanın başkanlık yapmadığı bir toplantıda değerlendirmeye alınmasını da istedi.