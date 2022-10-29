Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu'dan 29 Ekim mesajı: 'Cumhuriyetimizin 99. Yılını tüm içtenliğimle kutluyorum'

29 Ekim 2022 Cumartesi, 13:39

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir mesaj paylaştı.

Köroğlu’nun mesajı şöyle:

“Bilimden, sanata hayatın her noktasında Cumhuriyete çok şey borçluyuz. Cumhuriyet’imizin 100. yılına doğru dakika dakika yaklaşırken, dün olduğu gibi yarın da sorunlara Cumhuriyet ile çözüm bulacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu anlamda Ankara Barosu olarak önümüzdeki 1 yılı dakika dakika planlıyor, Cumhuriyetin kazanımlarının yanı sıra geleceğe tuttuğu ışığı vurgulamak istiyoruz…

“100.YILA 100 ETKİNLİK COŞKUSUNU SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTERİM”

100.yıla 100 etkinlik coşkusunu sizlerle paylaşmak isterim. Sanat, spor, akademik faaliyet, söyleşi, konferans gibi 100 farklı etkinliği kurduğumuz komisyon ile planlıyoruz. Hukukun üstünlüğünü, adaletin vazgeçilmezliğini, hayatın tüm alanlarında ihtiyaç duyduğumuz eşitliği sağlamak için gereken çözüm yollarını, baromuzun öncülüğünde hep beraber bulacağımıza inanıyoruz.

Bize güç veren ve tüm çözümleri içerdiğine inandığım Cumhuriyet’in tarafı olduğumu belirterek Cumhuriyetimizin 99. Yılını tüm içtenliğimle kutluyorum.”