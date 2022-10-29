TV yayın akışı 29 Ekim 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonunun ilk gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Mahkum
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Aşk İksiri (Yabancı Sinema)
15:45 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Darmaduman
14:30 Yasak Elma
16:30 İyilik
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mahkum
23:45 Darmaduman
02:15 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Kiralık Aşk
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:45 En Güzel Bölüm
15:10 Yerli Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show
22:45 Yerli Dizi Tekrar
01:30 Gecenin Ucunda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
11:15 Tuzak
14:15 Pişir de Görelim
17:15 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Yedi Numara
06:15 Kalk Gidelim
10:00 Hayallerin Peşinde
10:20 Kasaba Doktoru
11:00 Anıtkabir’den Naklen Yayın
11:20 Kasaba Doktoru
14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
15:30 Alparslan:Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Aldatmak
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Bir Küçük Gün Işığı
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