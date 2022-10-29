TV yayın akışı 29 Ekim 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:33
<p>Hafta sonunun ilk gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Mahkum</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p>

Hafta sonunun ilk gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Mahkum

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Aşk İksiri (Yabancı Sinema)</p> <p>15:45 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Camdaki Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Aşk İksiri (Yabancı Sinema)

15:45 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Darmaduman</p> <p>14:30 Yasak Elma</p> <p>16:30 İyilik</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Mahkum</p> <p>23:45 Darmaduman</p> <p>02:15 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Darmaduman

14:30 Yasak Elma

16:30 İyilik

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mahkum

23:45 Darmaduman

02:15 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Kiralık Aşk</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Gecenin Ucunda</p> <p>14:45 En Güzel Bölüm</p> <p>15:10 Yerli Dizi</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show</p> <p>22:45 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>01:30 Gecenin Ucunda</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Kiralık Aşk

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

14:45 En Güzel Bölüm

15:10 Yerli Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show

22:45 Yerli Dizi Tekrar

01:30 Gecenin Ucunda

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yeni Gelin</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Bir Şansım Olsa</p> <p>15:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Tuzak</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>11:15 Tuzak</p> <p>14:15 Pişir de Görelim</p> <p>17:15 Tuzak</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

11:15 Tuzak

14:15 Pişir de Görelim

17:15 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:25 Yedi Numara</p> <p>06:15 Kalk Gidelim</p> <p>10:00 Hayallerin Peşinde</p> <p>10:20 Kasaba Doktoru</p> <p>11:00 Anıtkabir’den Naklen Yayın</p> <p>11:20 Kasaba Doktoru</p> <p>14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel</p> <p>15:30 Alparslan:Büyük Selçuklu</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Yedi Numara

06:15 Kalk Gidelim

10:00 Hayallerin Peşinde

10:20 Kasaba Doktoru

11:00 Anıtkabir’den Naklen Yayın

11:20 Kasaba Doktoru

14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

15:30 Alparslan:Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>13:00 Aldatmak</p> <p>16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Yalnız Kurt</p> <p>03:20 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Aldatmak

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Bir Küçük Gün Işığı

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