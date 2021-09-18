Ankara Barosu’nun Genel Kurulu’nda 'Diyanet' eleştirisi

18 Eylül 2021 Cumartesi, 20:45

Ankara Barosu’nun saat 09.00’da başlaması beklenen 66. Olağan Genel Kurulu’nu saat 17.00’a kadar son dakika toplanan imzalarla başladı. Genel kurul için gereken 2 bin 84 imza son dakika avukatların koşarak imza atmaya gelmesiyle toplandı. İmzaların toplanmasının ardından mevcut Baro Başkanı Erinç Sağkan alkışlandı.

Demokratik Sol Grubu adayı mevcut Baro Başkanı Erinç Sağkan, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubunun adayı İlke Işık, Mesleğe Vefa Grubu’nun adayı Sezgin Özkan ve Avukat Hakları Grubu’nun adayı Nazlı Didem Moğulkoç genel kurulda yarışacak. Baro Başkanı Sağkan ve Başkan adayı İlke Işık’ın konuşmalarının ardından Doğrudan Demokrasi Hareketi’nin adayı Nihad Karslı söz aldı. Karslı, Ankara Barosu’nun çalışmadığını ve avukatların aleyhinde bir kanun çıkarıldığında da ağladığını kaydederek, mevcut Başkan Sağkan’ın Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetimine seçilmek istemesini de eleştirdi.

Karslı, şunları söyledi:

Türkiye Barolar Birliği yönetimine seçilir de görevden ayrılırsanız Ankara Barosu’nu kalanlar olağanüstü genel kurula götürecek mi? Yoksa mevcut yönetim içinden mi seçeceksiniz. Ankara Barosu ne kadar siyasetin içindeyse o kadar da siyasetin dışında hareket etmesi gerekir… Avukatların dünya kadar sorunu var, birçok avukat arkadaşımız açken Diyanet ile polemik yapmak doğru değil. 20 bin üyesi olan Ankara Barosu ne karar alıyor da üyeleriyle paylaşmıyor, şeffaf değil.

İŞÇİ AVUKATLARLA İLGİLİ ÖNERGEYE DESTEK

Başkan adayı Sezgin Özkan, işçi avukatlarla ilgili diğer aday Işık’ın verdiği tüm önergelere destek vereceklerini açıkladı. Özkan, Ankara Barosu yönetiminin mevcut sayıyı geç saatte toplandığını belirterek, mali tablonun okunmadan onaylanmasını da eleştirdi.

Özkan, “Ankara Barosu’nun internet sayfasında mali tablo var ama açıklanan hiçbir şey yok” dedi. Özkan, baronun mali bütçesinin eleştirmeye devam ederek, “Ankara Barosu’nun kendine ait binası yok. Kızılay’daki bina kirası ödenen bir bina. Kiralarını vaktinde ödeyemiyor. Kiralık binası olan Ankara Barosu kurulları 5 yıldızlı otellerde yemeğe götürüyor” diyerek baro yönetiminin harcamasını eleştirdi.

Başkan adayı Nazlı Didem Moğulkoç, halen Ankara’da tek bir adliyenin olmamasını eleştirerek, Baro Başkanı Sağkan ve Adalet Bakanı Abdülhamid Gül arasında imzalanan protokolü hatırlattı. Moğulkoç, “Adliye yapılacak olsa adliyeler bölünerek, plazalara serpiştirilmezdi. Burada baro yönetiminde yanlış yönetilen bir süreç var. Baro yönetimini çözüm üretmek konusunda göremiyoruz” dedi.