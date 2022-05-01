Ankara'da 1 Mayıs kutlamasında arbede: 'Telsizlerle vurup kafamızı yardılar'
Ankara’daki 1 Mayıs kutlamasında çıkan arbedede, işten atılan EnerjiSA işçisi Mehmet Ali İçindere’nin kafası yarıldı. İçindere, “1 Mayıs gününde polis şiddeti; kafamıza telsizlerle vurup kafamızı yardılar. Biz, düzgün yürüyorduk. Halkevleri vardı önümüzde. Birden arbede yaşandı. Kafamıza telsizlerle vurdular” dedi.
Ankara’daki 1 Mayıs kutlamalarının adresi Tandoğan Meydanı oldu. Meydana giriş sırasında, EnerjiSA’ya bağlı Başkent Elektrik’te işten atılan DİSK’e bağlı Enerji-Sen’e üye işçiler ile polis arasında gerginlik yaşandı.
İşten atılan EnerjiSA işçilerinden Mehmet Ali İçindere, çıkan arbedede polisin kafasına telsizle vurduğunu öne sürdü. İçindere, elindeki kanı göstererek, “1 Mayıs gününde polis şiddeti; kafamıza telsizlerle vurup kafamızı yardılar. Biz, düzgün yürüyorduk. Halkevleri vardı önümüzde. Birden arbede yaşandı. Kafamıza telsizlerle vurdular. Kanı görüyorsunuz” dedi.
İşten atılan işçilerden Bekir Bayatlı ise “Hakkını arayan işçilerin bir araya toplanıp sahaya girmesini engellemek için önümüze bariyerler koydular. Bariyeri aşan işçilerin telsizlerle kafalarını kırdılar. Kan akıtarak biz 1 Mayıs’a girdik. Bizim hakkımızdı ama yine kan ile yine bariyerlerle karşılandık” diye konuştu.
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