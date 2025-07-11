Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yurttaşlara kritik uyarı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı dolandırıcılık olaylarında resmi kurumlara ait sahte belgelerin kullanıldığı belirtilerek, yurttaşlara uyarıda bulunuldu.

Açıklamada; dolandırıcıların, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet ya da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi kurumların adını ve logosunu taşıyan sahte evraklar düzenleyerek, bu belgeleri hedef kişilere gönderdikleri kaydedildi.

Söz konusu belgelerde, kişilerin adının geçtiği ve haklarında bir soruşturma yürütüldüğü izlenimi verildiği ifade edildi. Dolandırıcıların bu yolla panik oluşturarak yurttaşlardan para talebinde bulunduğunu aktarılarak, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yurttaşların bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmemesi gerektiği belirtilerek, en yakın kolluk birimlerine başvurmaları ve ayrıca kendilerini arayan numaraları engellemeleri gerektiği ifade edildi.