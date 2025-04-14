Adana'da dev 'uyuşturucu' operasyonu: 32 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 40 zanlıdan 32'si tutuklandı.

Adana'da dev 'uyuşturucu' operasyonu: 32 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:51

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6-12 Nisan'da çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 5 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 988 uyuşturucu hap, 6 bin 470 uyuşturucu etkili hap, 193 gram esrar, 30 gram eroin, 41 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.

32 TUTUKLAMA

Polis kamerasınca kaydedilen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 32'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Adana

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