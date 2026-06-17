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Ankara'da CHP'li Belediye Başkanları'ndan Murat Kurum'a ziyaret: 'İş birliği' vurgusu

Ankara'da CHP'li Belediye Başkanları'ndan Murat Kurum'a ziyaret: 'İş birliği' vurgusu

17.06.2026 11:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara'da CHP'li Belediye Başkanları'ndan Murat Kurum'a ziyaret: 'İş birliği' vurgusu

Ankara'da CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Kurum ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara’mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
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Ankara'da Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığına ziyarette bulundu.

Belediye başkanları burada Bakan Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı’nı Bakanlığımızda kabul ettik. İlçelerimizin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Ankara’mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İlgili Konular: #Ankara #Murat Kurum

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