Ankara'da hurdalıkta çıkan yangın apartmana sıçradı: Yaralılar var!

11.12.2025 08:58:00
Altındağ ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, yakındaki apartmana sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dairede zarar meydana gelirken, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi Sağ Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın önünde bulunan hurdalık alanda gece geç saatlerde yangın çıktı.

Yangını gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede yakında bulunan apartmana sıçradı. Alev ve dumanların kapladığı apartmandan oturan yurttaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tahliye edilen yurttaşlardan 8 kişinin yoğun dumandan etkilendiği belirlendi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından dumandan etkilenenler hastaneye götürüldü.

Yangın ise itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında 2 dairede hasar meydana geldiği belirlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

