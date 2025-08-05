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Ankara'da korkutan hastane yangını: Hastalar tahliye edildi!

Ankara'da korkutan hastane yangını: Hastalar tahliye edildi!

5.08.2025 10:09:00
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İHA
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Ankara'da korkutan hastane yangını: Hastalar tahliye edildi!

Keçiören ilçesindeki Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, hastanedeki yurttaşlar ve hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kuşcağız Mahallesi'nde yer alan Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin elektrik panosunda sabah saat 06.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan arıza, yangın çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı hastanedeki yurttaşlar ve hastalar tahliye edildi. Meydana gelen arıza nedeniyle hastanede hizmete bir süre ara verildi.

Ekipler tarafından çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İlgili Konular: #Ankara #Hastane #Yangın

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