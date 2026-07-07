Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti'den NATO'ya karşı yürüyüş çağrısı

DEM Parti'den NATO'ya karşı yürüyüş çağrısı

7.07.2026 11:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
DEM Parti'den NATO'ya karşı yürüyüş çağrısı

DEM Parti, NATO'ya karşı bu akşam Taksim AKM önünde buluşmak üzere NATO'ya karşı yürüyüş çağrısı yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), NATO'ya karşı bugün saat 19.00'da Taksim AKM önünde buluşarak Dolmabahçe'ye yürüyeceklerini bildirdi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler paylaşıldı:

“İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla NATO'ya karşı Dolmabahçe'ye yürüyoruz. Emperyalist savaş politikalarına, işgallere ve halkları yoksullaştıran düzene karşı bugün saat 19.00'da Taksim AKM önünde buluşuyoruz.”

 

İlgili Konular: #NATO #Dem Parti

İlgili Haberler

36. NATO Zirvesi'ne hangi ülkeler katılıyor? NATO Zirvesi için Ankara'ya hangi liderler gelecek?
36. NATO Zirvesi'ne hangi ülkeler katılıyor? NATO Zirvesi için Ankara'ya hangi liderler gelecek? 2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki, 36. NATO Zirvesi'ne hangi ülkeler katılıyor? NATO Zirvesi için Ankara'ya hangi liderler gelecek?
NATO Zirvesi için gözaltına alınan Yavuz Parlak tahliye edildi
NATO Zirvesi için gözaltına alınan Yavuz Parlak tahliye edildi NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan ve TKP/ML terör örgütü üyeliğinden somut bulgu gösterilmeden tutuklanan CHP'li Yavuz Parlak tahliye edildi.
Ankara'da NATO Zirvesi başladı! Genel Sekreter Rutte: 'Kapasiteyi hızla artırmalıyız'
Ankara'da NATO Zirvesi başladı! Genel Sekreter Rutte: 'Kapasiteyi hızla artırmalıyız' NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da NATO Savunma Sanayii Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, ittifakın mevcut güvenlik ortamı karşısında savunma sanayii üretimini hızlandırması gerektiğini belirterek, “Artık verilen taahhütleri somut sonuçlara dönüştürme zamanı” mesajını verdi.
NATO zirvesine saatler kala: Trump ve Netanyahu karşıtı görsel paylaştılar, genel merkezin elektriği kesildi
NATO zirvesine saatler kala: Trump ve Netanyahu karşıtı görsel paylaştılar, genel merkezin elektriği kesildi Ankara'da NATO zirvesi öncesi, heyetlerin geçiş güzergahında bulunan HÜDA PAR Genel Merkezindeki panoda Trump, Netanyahu ve NATO karşıtı görseller yansıtıldı. Bunun üzerine genel merkezin elektrikleri kesildi.