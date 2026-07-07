DEM Parti'den NATO'ya karşı yürüyüş çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), NATO'ya karşı bugün saat 19.00'da Taksim AKM önünde buluşarak Dolmabahçe'ye yürüyeceklerini bildirdi.
DEM Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler paylaşıldı:
“İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla NATO'ya karşı Dolmabahçe'ye yürüyoruz. Emperyalist savaş politikalarına, işgallere ve halkları yoksullaştıran düzene karşı bugün saat 19.00'da Taksim AKM önünde buluşuyoruz.”
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla NATO'ya karşı Dolmabahçe'ye yürüyoruz.— DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) July 7, 2026
Emperyalist savaş politikalarına, işgallere ve halkları yoksullaştıran düzene karşı bugün saat 19.00'da Taksim AKM önü'nde buluşuyoruz. pic.twitter.com/jx066lUid7