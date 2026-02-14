Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda tutuklama var!

Ankara'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda tutuklama var!

14.02.2026 08:33:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ankara'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda tutuklama var!

Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.Ş. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda ‘nitelikli yağma’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’, ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’, ‘tehdit’, ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’, ‘silah ve mühimmat ticareti’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’, ‘adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi’ suçlarını işlediği belirlenen 23 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1680 Lyrca hap, 3 tabanca, 7 gram esrar, 3 şarjör, 70 fişek, 1 balistik yelek, 125 sentetik ecza maddesi, 1 cihaz aramasında kullanılan dedektör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #Ankara #tutuklama #suç örgütü

İlgili Haberler

'Serdengeçtiler' adlı suç örgütünün üyesi Çeşme'de yakalandı
'Serdengeçtiler' adlı suç örgütünün üyesi Çeşme'de yakalandı İzmir'de polisin organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 'Serdengeçtiler' olarak bilinen suç örgütü mensubu olduğu belirtilen ve hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.M., Çeşme'de yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda, bir adet “Uzi” olarak tabir edilen otomatik silah ile bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Düzce'de suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı
Düzce'de suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı Düzce'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
12 ilde 15 ayrı suç örgütüne operasyon: 109 şüpheli yakalandı!
12 ilde 15 ayrı suç örgütüne operasyon: 109 şüpheli yakalandı! Jandarma Genel Komutanlığı 12 ilde 15 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 438 milyon Türk lirası hesap hareketliliği bulunan 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.