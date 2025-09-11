Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.09.2025 12:18:00
Haber Merkezi
Ankara güne depremle uyanmıştı... Naci Görür'den korkutan açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür, Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24 sıralarında 4.1 büyüklüğünde ve yerin 11 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depreme ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"BU ZON BÜYÜKLÜĞÜ 7’YE VARAN DEPREM ÜRETEBİLİR"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun."

