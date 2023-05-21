Fırtınalı Hayatlar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Fırtınalı Hayatlar filminin IMDb puanı kaç?
2019 yılında vizyona giren Fırtınalı Hayatlar filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Fırtınalı Hayatlar filminin konusu nedir? Fırtınalı Hayatlar filminin oyuncuları kim? Fırtınalı Hayatlar filminin IMDb puanı kaç?
Fırtınalı Hayatlar (Genius), yönetmenliğini Michael Grandage, senaristliğini John Logan’ın üstlendiği, 2016 yapımlı bir dram filmidir.
FIRTINALI HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Genç yaşında ün ve başarıya ulaşan Wolfe, çarpıcı yeteneğiyle örtüşen etkileyici de bir karaktere sahiptir. Perkins, tüm zamanların en saygıdeğer ve tanınan edebiyat editörlerindendir ve F. Scott Fitzgerald ve Ernest Hemingway gibi sembolleşmiş roman yazarlarını keşfetmiştir. Wolfe ve Perkins arasında şefkatli ve karmaşık bir dostluk gelişir. Eğitici ve önlenemez dostlukları, bu parlak ama birbirinden çok farklı iki adamın hayatını sonsuza dek değiştirecektir.
FIRTINALI HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Colin Firth
Jude Law
Nicole Kidman
Laura Linney
Guy Pearce
Dominic West
FIRTINALI HAYATLAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Fırtınalı Hayatlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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