Fırtınalı Hayatlar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Fırtınalı Hayatlar filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 21.05.2023 - 09:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 09:00

Fırtınalı Hayatlar (Genius), yönetmenliğini Michael Grandage, senaristliğini John Logan’ın üstlendiği, 2016 yapımlı bir dram filmidir.

FIRTINALI HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genç yaşında ün ve başarıya ulaşan Wolfe, çarpıcı yeteneğiyle örtüşen etkileyici de bir karaktere sahiptir. Perkins, tüm zamanların en saygıdeğer ve tanınan edebiyat editörlerindendir ve F. Scott Fitzgerald ve Ernest Hemingway gibi sembolleşmiş roman yazarlarını keşfetmiştir. Wolfe ve Perkins arasında şefkatli ve karmaşık bir dostluk gelişir. Eğitici ve önlenemez dostlukları, bu parlak ama birbirinden çok farklı iki adamın hayatını sonsuza dek değiştirecektir.

FIRTINALI HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Colin Firth

Jude Law

Nicole Kidman

Laura Linney

Guy Pearce

Dominic West

FIRTINALI HAYATLAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Fırtınalı Hayatlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.



