Ankara-İzmir YHT projesine verilen İngiliz kredisi iktidarı sevindirdi

19 Mart 2022 Cumartesi, 05:00

İktidar, yapımı yıllardır süren ve bir türlü bitirilemeyen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi için İngiltere’den bulduğu krediye sevindi. “Kredinin projeyi hızlandıracağı” belirtilirken, İngiltere’nin bu desteğinin bir koşulu olarak, projede İngiliz demiryolu tedarikçileri ile alım sözleşmeleri yapılmasının planlandığına işaret ediliyor.

YÜZDE 42.4’Ü TAMAMLANDI



Güzergâhın tamamı toplam 503.2 km uzunluğunda. Yapım sözleşmesi, yüklenicinin uluslararası finans kuruluşları ile olan ilişkileri aracılığıyla projenin finansmanını da sağladığı bir mekanizma içeriyor. Ancak yüklenici kredi sözleşmesine taraf değil. Kredi sözleşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanıyor. Ankara-İzmir YHT’nin inşası tamamlandıktan sonra, TCDD’ye devredilecek. İnşaat işlerine ilk olarak 2012-2016 arasında başlanan proje için İngiltere İhracat Finasmanı’nın 2.1 milyar Avro kredi sağlayacağı duyuruldu. İngiltere tarafından sağlanması beklenen finansman Londra’da gerçekleştirilen İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı’nda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan tarafından açıklandı. Ancak İngiltere’nin bu desteği koşullu. Proje için İngiliz demiryolu tedarikçileri ile yüksek katma değerli alım sözleşmeleri yapılması planlanıyor. Proje yıllardır ağır ilerliyor. İktidar, kredi ile bu sürecin hızlanacağını savunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projenin altyapı işlerinin yüzde 42.4’ünü tamamladıklarını belirtmişti.

Projenin ihalesi Ekim 2020’de pazarlık usulüyle yapıldı. Sonrasında ihale davalık oldu, Danıştay’a gitti. İddialar reddedildi. İhale süreci devam etti.