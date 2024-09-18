Ankara kulislerinde ‘eli kulağında’ diye konuşuluyor… Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
Ankara kulislerinde kabine değişimi yüksek sesle konuşulmaya başlandı. AKP kaynaklarından sızan bilgiye göre; iki bakanın değişeceği gündemde.
HalkTV’nin haberine göre, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun gazetecilere ‘off the record’ verdiği veri sızıntısı demeci nedeniyle başı derde girdi. Uraloğlu, günlerden beri durumu kurtarmaya çalışıyor.
'Güncel bir veri sızıntısı yok' deyip muğlak konuşan Uraloğlu'nu işaret eden Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya da, "Benim gördüğüm kadarıyla gerek BTK'da gerek Ulaştırma Bakanlığı'nda ciddi değişiklikler olabilir" dedi.
Buna göre, ipin ucundaki diğer Bakan da Tarım Bakanı ibrahim Yumaklı. Çiftçilerin haftalar boyu süren isyanı, yollara domateslerin dökülmesi ve traktörlü eylemler nedeniyle eleştirilerin odağındaki İbrahim Yumaklı'nın bu sefer kıyma fiyatları ile başı dertte.
Gazeteci Hilal Köylü, 540 liralık kıyma fiyatının 'normal' bulan Bakan Yumaklı'nun koltuğunun gidici olduğunu dile getirdi.
İki bakanın değişimi Ankara kulislerine göre eli kulağında.
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